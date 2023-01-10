Около 90 фабрик и заводов Москвы приняли участие в фотовыставках в 2022 году – Овчинский

Почти 90 промышленных предприятий приняли участие в девяти профильных фотовыставках на улицах, в скверах и парках Москвы в 2022 году в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Фотовыставки о промышленности на центральных улицах города проходят в столице с 2019 года. В прошлом году мероприятия также стали организовывать в парках, скверах и даже в метро.

«Такой формат позволяет огромному количеству людей знакомиться с жизнью и достижениями специалистов, которые стоят за современными разработками и производством товаров ежедневного потребления, а также с высокотехнологичной продукцией. За время существования проекта мы организовали 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов. Например, в 2022 году 87 промпредприятий стали частью этой акции», – добавил Овчинский.

В начале 2022 года состоялась выставка «Все в цех», которая рассказывала о сотрудниках и сотрудницах столичных промпредприятий: не только в роли инженеров и слесарей, но спортсменов и волонтеров. В марте на фотовыставке «Открой Моспром Арт» горожане познакомились с историей столичной промышленности конца XIX – начала XXI века через призму искусства. Апрельскую выставку «Предприятия Москвы – к звездам!» приурочили к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли (ПС-1) и причастности столичных промышленников к этому событию. Экспозиция «Будущее московской промышленности», которая работала в мае, была посвящена победителям хакатона «Моспром Studweek». В августе на фотоэкспозиции на Рождественском бульваре представили уникальные кадры строительства первых самолетов и истории развития конструкторского бюро имени Андрея Туполева.

Для создания фотовыставки «Москва будущего глазами художников», посвященной 875-летию со дня образования столицы, привлекли современного художника Дмитрия Лигая. Он создал открытки, изображающие его представления о тех изменениях, которые ждут нас в ближайшем будущем. Посетители также увидели рекламные открытки с изображением «Москвы будущего», выпущенные более ста лет назад кондитерской фабрикой «Красный Октябрь».

На фотовыставке в октябре на холстах представили истории 20 трудовых династий промышленных предприятий столицы, общий стаж некоторых из них составляет почти 150 лет. Выставку о главном спортивном событии столичных промышленников – Спартакиаде «Моспром» – в 2022 году посвятили победителям турнира. Завершила год экспозиция «Вкусная Москва», где московские производители пищевых продуктов делились интересными фактами о себе.

По оценкам организаторов, за 2022 год около 800 тысяч человек познакомились с представленными экспозициями. Если же кто-то все еще не успел посетить выставки, то ознакомиться с фотографиями, фактами и историями можно на сайте «Открой#Моспром».