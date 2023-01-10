Первый запуск космических спутников с территории Великобритании обернулся неудачей

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно. Ракета-носитель LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту.

Об этом говорится в заявлении Virgin Orbit, опубликованном на ее сайте.

«Историческая первая попытка запустить спутники с британской земли состоялась прошлой ночью, но в конечном итоге не достигла целевой орбиты», — указывается в сообщении.

Накануне, 9 января, модифицированный Boeing-747 с двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne стартовал с аэродрома Корнуолл на юго-западе Великобритании. Примерно через час над Атлантикой на высоте 10,5 км была выпущена ракета LauncherOne, которая должна была доставить на околоземную орбиту девять спутников. Трансляция запуска велась в эфире телеканала Sky News.

Двигатель первой ступени ракеты включился спустя четыре секунды после сброса и проработал положенные три минуты до того, как отсоединилась первая ступень. Затем должна была отпасть вторая, однако по не разглашаемой пока причине этого не произошло.

По данным телеканала ITV, в ночь на 10 января планировалось запустить два малых спутника Prometheus-2 в интересах британского минобороны. Также сообщается, что ракета должна была доставить на орбиту аппараты для Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Предполагалось, что помимо этого LauncherOne выведет на орбиту оманский спутник и первый произведенный в Уэльсе спутник ForgeStar-0. Устройство представляет собой миниатюрную плавильную печь, предназначенную для получения уникальных сплавов в условиях космоса.

Согласно информации Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, с помощью LauncherOne можно выводить на орбиту аппараты массой до 500 кг. Ранее были проведены пять пусков, первый из них также завершился неудачей — после сброса с самолета не включились двигатели ракеты. Первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne было осуществлено в начале 2021 года.

Разработки LauncherOne стартовали в 2015 году, основное предприятие компании находится в Калифорнии. Комплекс использует ракетный керосин и жидкий кислород в качестве топлива, что делает стоимость запуска относительно невысокой.

Великобритания стала первым западным государством, которое начало производить запуски на орбиту малых космических аппаратов с территории Европы, отмечает ТАСС. К 2030 году с британских космодромов планируется вывести на орбиту около 2 тыс. спутников. Первые вертикальные космические запуски с территории Соединенного Королевства намечены на конец текущего года: к этому моменту должны быть построены космодромы Саксаворд и Сатерленд на севере Шотландии. С космодрома Саксаворд планируется запустить трехступенчатую ракету Skyrora XL компании Skyrora со штаб-квартирой в Эдинбурге, а из Сатерленда должен состояться пуск носителя легкого класса Prime британской компании Orbex.