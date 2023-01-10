Сбер повысил ставки по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье до 10,9%

Как сообщается на сайте банка, минимальная ставка по программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» с 10 января увеличилась с 10,4% до 10,9%. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0%.

Решение связано с изменением рыночных условий, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Сбера.

«Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», — цитирует агентство сообщение кредитной организации.

Ставки по программам с государственной поддержкой не меняются, отметили в Сбере.