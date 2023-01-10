Шойгу: российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

В самое ближайшее время Вооруженные силы России расширят свой арсенал ударных средств. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на тематическом селекторном совещании.

«В наших ближайших планах – расширение арсеналов современных ударных средств», – цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Кроме того, он пообещал, что ВКС РФ повысят возможности применения истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также в части совершенствования БПЛА.

Помимо этого, министр подчеркнул, что программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии.

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», – сказал Шойгу.

Министр обороны призвал в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня.

«Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надёжным», – подчеркнул он.

Также Шойгу заявил о необходимости совершенствовать систему управления и связи.

«В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», – сказал министр.

В ходе совещания Шойгу поблагодарил всех военнослужащих – как участников специальной военной операции на Украине, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нёс службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобождённых территориях.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны Сергей Шойгу, принимая участие в торжественной церемонии выхода многоцелевого фрегата с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны ВМФ РФ «Адмирал Горшков» на боевую службу, рассказал об уникальных возможностях гиперзвуковых ракет «Циркон», которыми вооружено это судно. По его словам, они способны прорвать любую ПВО и ПРО, развивая скорость полета до 9 Махов.

