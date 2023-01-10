ЦБ представил портрет типичного розничного инвестора

Среднестатистический клиент российского брокера — это мужчина 37 лет с портфелем до 200 тыс. рублей, клиенту на доверительном управлении в среднем 48 лет и его портфель оценивается уже в 1 млн рублей. Обе категории инвесторов по итогам января-июня 2022 года понесли убытки. Об этом говорится в исследовании Центробанка, в котором приняли участие 18 крупнейших брокеров (25,2 млн клиентов) и девять крупнейших доверительных управляющих (840,9 тыс. клиентов).

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«Доля активов клиентов со счетами от 100 тыс. до 6 млн руб. в общем объеме брокерских активов выросла с 23% до 32%. Концентрация активов, принадлежащих клиентам с портфелями от 10 млн руб., уменьшилась на 10%, до 59%. Теперь на 1% самых состоятельных клиентов приходится 74% совокупных активов (на 1,9% меньше, чем годом ранее)», — подсчитали аналитики ЦБ.

Клиенты брокеров сократили объем вложений в иностранные активы, а также снизили свою активность и интерес к маржинальной торговле из-за неопределенности на фондовом рынке, отметил регулятор. Более половины клиентов с непустыми счетами не заключили ни одной сделки за полгода, а две трети ни разу не пополнили свои счета.

Средневзвешенный убыток портфелей клиентов на брокерском обслуживании в первом полугодии составил 25,8%, в доверительном управлении — 8%.

Клиенты в доверительном управлении подразделяются на тех, кто обслуживается по стандартным (ССУ) и индивидуальным (ИСУ) стратегиям управления.

«Только один клиент из 11 является клиентом на ИСУ, однако на них приходится 2/3 всех активов физических лиц в отрасли. Средний счет клиента на ИСУ составляет почти 8 млн руб., а на ССУ – 0,4 млн рублей. Женщин среди всех учредителей доверительного управления немного больше (55%), однако мужчины владеют в два раза большим объемом активов (65%)», — сообщили в ЦБ.

