В Минэнерго допустили принятие дополнительных ограничений для возможного дисконта на нефть из РФ

В Минэнерго РФ сообщили, что не исключают введения дополнительных мер по ограничению возможного дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.

Ведомство намерено проводить мониторинг цен на нефть и размера дисконта; его результаты будут использоваться для подготовки «в случае необходимости» таких решений.

«Нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации», — указали в Минэнерго.

Сообщается, что подробная информация по этому вопросу будет опубликована в скорейшем времени наряду с разъяснениями относительно порядка мониторинга цен и возможных дисконтов.

В министерстве напомнили, что Москва отказывается работать с трейдерами, соблюдающими ограничения по ценам на нефть из РФ.

«Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — подчеркнули в Минэнерго.

На Западе ожидают серьезных неприятностей от ограничения цен на нефть из России и ответных мер со стороны Москвы и отмечают, что Россия уже переключилась на поставки в КНР и Индию, совокупное население которых составляет 1/3 населения всего мира.

Официальные лица в Москве неоднократно заявляли, что они не будут соблюдать ограничение, вступившее в силу 5 декабря, даже если это повлечет за собой сокращение добычи нефти. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению. Запрет на поставки нефти будет применяться непосредственно с 1 февраля, а запрет на поставки российских нефтепродуктов — «с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее, чем со дня вступления в силу настоящего указа».

Вводимые теперь уже самой Россией ограничения усиливают неопределенность на мировых энергетических рынках, поскольку возможные перебои в поставках могут привести к колебаниям цен на нефть.