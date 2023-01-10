В России внедрят систему на основе ИИ, способную производить медицинскую диагностику

В 2023 году в России появится технология выявления заболеваний с помощью искусственного интеллекта, способная составлять список возможных диагнозов на основе жалоб пациентов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). В будущем система должна стать частью программ-ассистентов для врачей.

Разработкой новинки занимаются компании «К-Скай» (участник рынка НТИ «Хелснет») и «МТП Ньюдиамед» совместно с Московским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ). Предполагается, что система будет анализировать содержание электронных медкарт и выявлять основные симптомы и признаки болезней.

В текущем году планируется разработать алгоритм на основе искусственного интеллекта, который по жалобам пациентов будет формировать список возможных заболеваний. «Технология будет внедрена в систему поддержки принятия врачебных решений», — пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.

Система сможет сверять полученные из карт пациентов данные со специальным справочником симптомов, который разработают эксперты МГНОТ, уточняется в сообщении.

Ожидается, что внедрение такой технологии поможет ускорить оказание помощи при возникновении болезней.