Российский МИД готовит встречу министров иностранных дел РФ, Турции и Сирии

В Москве состоится встреча глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада. Конкретная дата пока не определена.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел РФ, а также информирует ТАСС со ссылкой на свои источники.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что дата мероприятия станет известна «уже в ближайшее время». Там пояснили, что ожидают подтверждения по точным срокам от коллег из Турции и Сирии, передают оба агентства.

В конце декабря в Москве прошли трехсторонние переговоры глав военных ведомств России, Турции и Сирии, на них обсуждались пути разрешения сирийского кризиса, а также совместные меры по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии. «По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом», — указывалось в официальном сообщении Минобороны РФ.

В воскресенье, 8 января, стало известно, что Лавров, Чавушоглу и Микдад могут встретиться в Москве 11 января. К трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Переговоры должны подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции — площадку для встречи на высшем уровне предложили ОАЭ, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Как пишет Telegram-канал «Кстати», сирийский конфликт постепенно подходит к своему завершению, при этом очевидно, что Вашингтон окончательно утратил влияние в регионе. На этом фоне Москва, Анкара и Абу-Даби могут выступить в роли миротворцев, в то время как авантюра Запада по созданию «управляемого Востока» явно провалилась, приведя к проблемам с беженцами, экономикой и внутриевропейским разногласиям.

Отмечается, что накануне, 9 января, РФ, Турция и ОАЭ инициировали планы начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. «Мировые и арабские страны объединяются, чтобы реабилитировать Асада в глазах арабского мира. Шаг с признанием правительства Дамаска должен помочь завершить многолетний конфликт в Сирии», — пишут авторы канала, указывая в том числе на то, что ранее министр иностранных дел ОАЭ встретился с Асадом и подтвердил поддержку политического решения конфликта. Такой же шаг предприняла Анкара.