В Турции прогнозируют войну Зеленского с украинскими олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году начнёт войну с местными олигархами.

Такой прогноз сделал для своей колонки в турецком издании dikGAZETE эксперт Эрхан Алтыпармак, по словам которого, после начала на Украине после начала российской спецоперации пришла пора политической неопределенности.

«Зеленский, который обещал своим согражданам мир и стабильность, продолжает лить кровь, – отмечает он. – За весь 2022 год глава Украины не сумел набраться никакого опыта. Он лишь «заглядывал в рот» западным покровителям и пытался сохранить завоеванную в мире путём агитации и пропаганды симпатию.

По мнению турецкого колумниста, глава «незалежной» не в состоянии принимать самостоятельных решений. Алтыпармак при этом предположил, что недавние заявления советник главы офиса Зеленского Арестовича о том, что на Украине необходимо ввести монархию, были адресованы местным олигархам.

«Бизнесмены в результате кризиса лишились миллиардов долларов, а многие и вовсе бежали из страны. Поэтому Зеленский будет расплачиваться за полученное на западе оружие как раз имуществом украинских олигархов, пойдя на продолжение «деолигархизации» страны. Больше ему своим кредиторам предложить нечего», – полагает он.

А слова Арестовича, как убеждён эксперт, это сигнал олигархам, которые должны молчать, даже если дело дойдет до экспроприации их имущества.

«И если эти прогнозы сбудутся, то в 2023 году весь мир станет свидетелем войны президента Украины Зеленского с местными богатейшими бизнесменами», – резюмировал Алтыпармак.