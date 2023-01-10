Ефимов: в 2022 году бизнес приобрёл у города 944 коммерческих помещения и здания

Власти Москвы в 2022 году продали на аукционе 944 нежилых коммерческих помещений и зданий общей площадью более 168 тысяч «квадратов». Общая стоимость этих объектов составила 17,5 млрд рублей, сообщил 10 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году город реализовал 944 объекта коммерческой недвижимости общей стоимостью 17,5 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов. В том числе на торгах продали 901 нежилое помещение и 43 здания, из них 8 — вместе с земельными участками.

Всего за право покупки на аукционах конкурировали 4,9 тыс. участников, добавил Владимир Ефимов. В среднем на покупку нежилого помещения претендовали 5 участников аукциона, за отдельно стоящие здания — 6, а объекты с земельными участками под ними — 7. Но некоторые объекты вызвали более сильный интерес. Так, самым популярным лотом стало коммерческое помещение площадью 38 «квадратов» во 2-м Войковском проезде на севере Москвы: за него боролись 54 претендента.

«В минувшем году больше всего объектов было реализовано в центре Москвы: здесь состоялись торги по 159 лотам. Второй по популярности округ – ЮЗАО, здесь прошло 127 процедур, еще 111 лотов реализовали в САО», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, самым крупным лотом по площади стало пятиэтажное здание в Спиридоньевском переулке в центре Москвы. А самыми маленькими — несколько помещений по три «квадрата» под размещение кладовых или велосипедных в ЗАО и ТиНАО. При этом почти 62% имущества продали на открытых аукционах с повышением цены.

В территориальном «разрезе» больше всего проданных лотов — 106 — расположено на востоке Москвы. Чуть меньше — 98 — находятся на западе столицы, а также в ее юго-восточной части (91).

Напомним, мэрия Москвы выставляет на аукционы принадлежащее ей имущество: нежилые здания и помещения для бизнеса, земельные участки, нестационарные торговые объекты. Коммерческая недвижимость имеет свободное назначение, что открывает для собственников широкие возможности для открытия бизнеса.