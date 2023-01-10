Западный бизнес в России: уйти нельзя остаться

75,9% иностранных компаний вопреки санкционной политике Запада продолжают свою работу в России. Такие цифры привел накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат.

Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — отметил он и добавил, что в тоже время отечественные предприятия уже активно заполняют освободившиеся ниши. Большой рост показало производство одежды, увеличился выпуск лекарств и так далее.

Статья по теме: Эксперт: «Если Россия выйдет на рост в 20% ВВП, то очень много западных компаний захотят вернуться»

Причины такого положения вещей лежат в чисто экономической плоскости. В комментарии «Эксперту» доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов подтвердил, что западные компании действительно продолжают искать различные способы остаться в России в том числе и потому, что благодаря параллельному импорту санкционные товары все равно попадают на российский рынок.

«В дополнение к официальным санкциям со стороны недружественных стран против России действуют и те иностранные компании, которые решили свернуть свой бизнес “добровольно”. В Йельском университете в этой связи появилась группа экспертов под руководством Джеффри Зонненфельда, ведущая список компаний, прекративших свою деятельность в России. Список и сопутствующая информация находятся в открытом доступе. Там сказано, что уже более 1000 иностранных компаний добровольно приняли решение свернуть бизнес в РФ. Конечно, вызывает сомнение добровольность их решения. Тем более, Зонненфельд хвастается в СМИ, что лично ведет черный список компаний, нелояльных к антироссийской позиции Запада. По сути, исход бизнеса можно назвать неофициальными санкциями, за выполнением которых следят йельские эксперты», — рассказал он.

При этом финансовые результаты от лояльности к антироссийской позиции можно обнаружить в официальной отчетности очень многих компаний, указал Лазарь Бадалов. «Например, McDonalds объявил, что потерял 1,2 млрд долларов в связи с продажей российского бизнеса, убытки Mercedes-Benz от сворачивания деятельности в России составили 1,5 млрд евро, British American Tobacco оценил свои потери в 1 млрд долларов, чистый убыток Renault от прекращения деятельности в России составил 2,3 млрд евро, Siemens получил убыток 1,1 млрд евро из-за выхода с российского рынка, Societe Generale потерял 3,3 млрд евро из-за ухода из России. И это убытки лишь нескольких компаний из списка йельской группы. Один только немецкий бизнес уже потерял из-за разрыва отношений с Россией более 10 млрд евро, но потери могут вырасти еще больше, если от российского бизнеса решат отказаться немецкие компании, которые продолжают работать в России», — напомнил он.

Так, Институт исследования занятости (IAB) посчитал, что санкции против РФ могут нанести ущерб немецкой экономике в размере 260 млрд евро к 2030 году. «Но даже без прогнозных расчетов видно, что отказ от ведения дел в России уже принес бизнесу потери на десятки миллиардов. В тоже время ряд иностранных компаний ищет возможности продолжить вести бизнес в РФ, например, путем передачи активов российскому менеджменту с правом обратного выкупа через несколько лет или путем смены названия бренда», — обратил внимание Лазарь Бадалов.

Стремление иностранцев держатся за российский рынок, образно выражаясь, зубами вполне можно понять. Ведь уход для них — это не только потеря прибыли. «Рынки постепенно занимают иностранцы из дружественных России стран и российские компании, включившиеся в процесс импортозамещения. Кроме этого, заработал, так называемый, параллельный импорт и благодаря этому на российском рынке все равно есть товары компаний, которые официально его покинули. Получается, что иностранные компании, которые хотели лишить россиян своих товаров, смогли лишь лишить себя прибыли, а товары остаются доступными отечественному потребителю. В этой связи можно предположить, что пока не нормализуется геополитическая обстановка, иностранный бизнес будет продолжать искать варианты сохранения своего присутствия в России», — резюмировал эксперт.

Стоит заметить, что его слова подтверждают и данные, собираемые, к примеру, авторами проекта Rozetked (один из самых крупных русскоязычных каналов о технике и технологиях), которые заметили, что более 80 наиболее крупных и известных зарубежных компаний так или иначе продолжили работу с РФ/ действительно, часть из них передала бразды правления местным управленцам, якобы разорвав все связи, а другая часть просто поменяла название. При этом уже в наступившем году ожидается возраст сразу нескольких крупных игроков, в том числе сетей магазинов одежды, производители люксовой косметики и парфюмерии и других. Однако смогут ли «блудные сыновья и дочери» вернуть ниши, занятые уже не только отечественными брендами, но и продукцией из дружественных стран — покажет время.