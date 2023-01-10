Жительница Польши выгнала украинскую беженку из своего дома из-за борща и пельменей

Жительница Польши выгнала украинскую беженку и её дочь из своего дома из-за борща и пельменей.

Как передаёт «Украина.ру» со ссылкой на местные СМИ, Тереза – повар по профессии – рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с её дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.

«Они сделали фотографии блюд и дали объявление в соцсети, – вспоминает женщина. – Украинка лепила пельмени, а я упаковывала их и развозила».

По словам Терезы, первоначально дела шли хорошо, однако позже украинские гости стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку.

Кухня была занята по несколько часов в день, но это не приносило никакой пользы делу. В итоге полячка не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием.

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», – резюмировала жительница Польши.

Как ранее писал «Эксперт», в Европе нарастает недовольство поведением украинских беженцев. Так, в Праге на дверях сразу нескольких магазинов появились таблички с надписью: «Украинцам вход запрещён».