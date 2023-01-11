Аграрии РФ в 2022 году закупили самый большой с 1993 года объем минеральных удобрений

Российские сельхозпроизводители в прошлом году приобрели более 5 млн тонн минеральных удобрений, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в Минсельхозе, показатель стал рекордным с 1993 года.

Больше всего удобрений поставлено хозяйствам Рязанской, Новосибирской и Курской областей, а также Алтайского края. Согласно предварительной оценке, это позволило поднять уровень внесения минудобрений до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по России (в 2021 году показатель составил 55 кг на 1 га.

Обоснованная потребность внесения удобрений составляет приблизительно 80 кг на 1 га.

В министерстве подчеркнули, что в РФ продолжает функционировать комплекс мер, направленный на обеспечение доступности минудобрений для аграриев. В частности, речь идет об экспортных квотах на отдельные виды удобрений и фиксации цен. Помимо этого, ведомство совместно с Минпромторгом и регионами утвердил план закупок удобрений до конца мая текущего года.

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября 2022 года на Восточном экономическом форуме констатировал, что ограничения на вывоз российского зерна и удобрений не были отменены, как того требовали условия зерновой сделки. Вслед за этим главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро предупредил о том, что дефицит удобрений может привести к сокращению мирового урожая зерновых на 40%. В РФ при этом, как следует из сообщения Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), к началу сентября российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 20% в сравнении с 8 месяцами прошлого года.

Как сообщает Forbes, представивший список 27 разбогатевших в 2022 году российских миллиардеров, в самом выгодном положении оказались владельцы долей в компаниях-производителях удобрений «Акрон» и «Фосагро» Вячеслав Кантор и Андрей Гурьев. Состояние Кантора увеличилось на $5,3 млрд, составив $13 млрд, состояние Гурьева — на $4,2 млрд ($11,5 млрд).