Акции дня: бумаги «Сбербанка» растут в ожидании отчета

Акции «Сбербанка» вышли в лидеры торгов на Мосбирже в среду, 11 января. Обыкновенные бумаги подорожали на +4,43% до 149,13 рублей за штуку, а привилегированные на +4,51% до 148,32 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции на фоне слухов о публикации сильных цифр по итогам 2022 года к концу недели. По оценкам аналитиков «Финам» и ПСБ, за весь 2022 год банк заработает 250-300 млрд рублей чистой прибыли. Это можно считать «хорошим показателем для столь сложного года», отметили эксперты. В ПСБ при этом ожидают, что в 2023 году прибыль может достигнуть 1 трлн рублей.

Дополнительной привлекательности акциям добавила новость, что «Сбербанк» направил пакет документов на открытие первого филиала в Китае.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,27% до 2186,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,89% до 1002,62 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:59 мск составила 82,5 долларов за баррель (+3%). Российская валюта укреплялась – 69,24 рублей за доллар.