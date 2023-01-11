S&P 500: вверх по лестнице, ведущей вниз

В последние часы торгов понедельника «медвежье ралли» на американском рынке акций притормозило: во вторник ожидалось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Тема – независимость ЦБ – не обещала ужасов, но порой и пара фраз этого человека может больно ударить по рынкам, так что кто-то решил поостеречься, а кто-то и открыл «шорт».

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