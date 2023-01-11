Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: вверх по лестнице, ведущей вниз

Глеб Баранов
11 января 2023, 11:16

Фондовые индексы США продолжили вчера «медвежье ралли». Но высокий сезон отчетности, стартующий в пятницу, должен вернуть рынок к реальности – прибыли падают, а акции все еще слишком дороги в свете надвигающейся рецессии.

Seth Wenig/AP/TASS