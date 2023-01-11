В последние часы торгов понедельника «медвежье ралли» на американском рынке акций притормозило: во вторник ожидалось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Тема – независимость ЦБ – не обещала ужасов, но порой и пара фраз этого человека может больно ударить по рынкам, так что кто-то решил поостеречься, а кто-то и открыл «шорт».
S&P 500: вверх по лестнице, ведущей вниз
Фондовые индексы США продолжили вчера «медвежье ралли». Но высокий сезон отчетности, стартующий в пятницу, должен вернуть рынок к реальности – прибыли падают, а акции все еще слишком дороги в свете надвигающейся рецессии.
Seth Wenig/AP/TASS
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