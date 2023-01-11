Банки подкорректировали ставки по вкладам

По итогам третьей декады декабря средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,18%. По сравнению со второй декадой декабря она снизилась на 0,01% (с 8,19%) после роста, наблюдавшегося три последних месяца, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в декабре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада декабря — 7,39%; II декада декабря — 8,19%; III декада декабря — 8,18%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 6,02% (не изменилась); от 91 до 180 дней — 7% (-0,01%); от 181 дня до 1 года — 7,24% (-0,04%); на срок свыше 1 года — 8,15% (-0,01%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

