В Европе явно поторопились праздновать окончание газового кризиса

Минувший декабрь стал в Брюсселе по-настоящему праздничным месяцем. Благодаря аномально теплой погоде потребление газа в Евросоюзе оказалось низким для первого месяца зимы. В результате цены на газ продолжили ноябрьское снижение, а аналитики и эксперты, совсем недавно дружно прогнозировавшие объединенной Европе глубокий кризис и страшную зиму, теперь так же дружно отказываются от своих прогнозов и говорят, что кризиса, похоже, не будет. Правда, некоторые из них при этом добавляют одно короткое, но емкое слово: «пока».

В Еврокомиссии (ЕК) не осторожничают и торопятся воспользоваться успехами, которые несмотря на все старания брюссельских бюрократов им все же трудно приписать исключительно на счет своей прозорливости и ума.

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В августе-ноябре 2022 года, не преминуло похвалиться ведомство Урсулы фон дер Ляйен, потребление газа в Европе снизилось на 20%. Естественно, власти, постоянно напоминавшие обывателям об экономии, тоже приложили к этому знаменательному событию руку.

Декабрь оказался таким же теплым, как октябрь. В результате потребление газа и цены на него продолжили снижаться. Начались разговоры об окончании как энергетического кризиса, так и зимы несмотря на то, что она только приближается к экватору.

Первая декада января тоже оказалась теплой и еще больше усилила разговоры о том, что европейцам удалось избежать самого худшего и что у них сейчас достаточно газа в хранилищах, чтобы спокойно пережить вторжение холодного воздуха из Арктики, чего еще какие-то месяц-полтора назад так боялись на континенте.

Известный аналитик по энергетике из агентства Reuters Джон Кемп недавно написал, что благодаря теплой погоде в европейских газовых хранилищах необычно высокий для этого времени года уровень газа. В этом месте большинство европейцев откладывают газету в сторону и начинают обсуждать, как им повезло. Они не дочитывают колонку до конца и поэтому не знают, что Кемп написал дальше о втором факторе, способствовавшем высокому уровню газа в хранилищах – резкому снижению потребления газа экономикой. Это же, как нетрудно догадаться, может произойти в одном-единственном случае – при таком же резком снижении производства. Т.е. предприятия потребляют меньше «голубого» топлива, потому что меньше работают.

Это оборотная сторона медали, которую уже вовсю примеряют еврочиновники в Брюсселе. Европейские празднования намеренно или случайно не обратили внимание на то обстоятельство, что снижение потребления газа в объединенной Европе на 20,1% в большой степени вызвано и очень высокими ценами на него. Высокие цены оказывают на потребление газа такое же воздействие, как и любого другого дорогого товара.

В Брюсселе также, похоже, игнорируют тот факт, что хотя цены действительно значительно упали за последнее время, упали они по сравнению с рекордными летними пиками и что они по-прежнему очень далеки от докризисных цен 2019 года. Politico недавно подчеркнуло, что нынешняя цена в 70 евро за МВт-час почти в пять раз выше цен 2019 года.

Европейские политики, естественно, не хотят говорить о том, что до тех пор, пока Европа будет полагаться на сжиженный газ (СПГ), цены очень сильно не опустятся по одной очень простой причине: СПГ, как говорится, по определению не может быть таким же дешевым, как трубный газ из России, от которого они решили отказаться в прошлом году.

Еще одна причина сохранения высоких цен на газ заключается в том, что в обозримом будущем возобновления поставок российского трубного газа ждать не приходится. Это значит, что отказаться от дорогого СПГ не удастся даже при желании, которого к тому же и нет.

Конечно, соглашается Oil Price (OP), в краткосрочной перспективе европейцы могут перевести дух и порадоваться хорошим новостям. Вместе с ценами на газ будут снижаться и цены на энергию, да и зима может до самого конца быть такой же теплой, как в декабре. Однако не стоит забывать, что теплая зима обычно является предвестницей жаркого лета, которое увеличит потребление энергии и, соответственно, и газа.

Едва ли спрос на энергию предстоящим жарким летом превысит традиционный зимний спрос, но он вполне может резко затруднить европейцам наполнение подземных газовых хранилищ (ПГХ) при подготовке к следующей зиме несмотря даже на то, что к весне в хранилищах еще вполне может остаться газ.

Между тем, в Брюсселе не скрывают, что к следующей зиме ЕК будет вновь требовать от членов Союза наполнить ПГХ как минимум на 90%. Кстати, в прошлом году Евросоюз благодаря неожиданно проснувшемуся аппетиту к сжиженному газу стал главным его потребителем на планете.

Причем, в этом году Европе, подчеркивают экономисты, придется заготовить даже больше сжиженного газа, чем в прошлом, потому что поставки российского газа будут на минимуме не с середины лета, как в 2022 году, а с первых дней нового года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) уже предупредило Европу, что ее ждет дефицит газа в объеме 30 млрд м³ даже при снизившемся потреблении. Ликвидировать его несомненно затруднит возвращение на спотовый рынок китайских компаний, которые весь прошлый год сонно наблюдали за страстями, царившими на энергетических рынках.

ОР приходит к выводу, что ЕС рано праздновать теплую погоду. Особенно, потому что погода ни жаркая, ни холодная никакого положительного воздействия на выбросы вредных веществ ЕС в атмосферу не оказывает.