Храбрый рубль



Рубль уверенно укреплялся к доллару и юаню вплоть до обеда, после чего лег в боковик. Поводом для прекращения роста российской валюты стало сообщение Минфина и ЦБ о возобновлении действия бюджетного правила, в рамках которого в период с 13 января до 6 февраля финансовое ведомство будет покупать на Московской бирже юани на сумму 3,2 млрд руб. в день.

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