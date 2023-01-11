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Храбрый рубль

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
11 января 2023, 20:08

Курс рубля уверенно вырос, несмотря на объявление о возобновлении действия бюджетного правила. Взлетевшие более чем на 4% акции Сбера улучшили техническую картину рынка акций.

Коллаж: Тамара Ларина