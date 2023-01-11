Хедж-фонды показали худшие результаты с 2018 года

Хедж-фонды в прошлом году продемонстрировали худшие результаты с 2018 года, сообщает Reuters со ссылкой на поставщика отраслевых данных HFR. Они потеряли 4,25%, согласно композитному индексу HFRI 500.

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В семейство HFRI 500, существующее с 1993 года, входит 30 индексов, отслеживающих результаты хедж-фондов по стратегиям. Они используют данные 500 крупнейших фондов, открытых для новых инвестиций.

В 2022 году хедж-фонды акций потеряли 10,37%. Тем не менее они все же смогли превзойти S&P 500, который рухнул на 19,4% (это был его худший результат с 2008 года).

Хедж-фонды, ориентированные на события (слияния, поглощения, реструктуризации и прочее), упали на 5,04%. Фонды относительной стоимости, пытающиеся использовать искажения и расхождения цен активов, завершили год с потерями в размере 0,9%.

Криптовалютные хедж-фонды рухнули на 55,08%. Но на общие цифры это почти не повлияло – хотя убытки и огромны, в индустрии с активами $3,8 трлн их доля ничтожна.

Но в то время как управляющие портфелями акций и криптовалют боролись с огромными проблемами, прекрасные результаты показывали макрохедж-фонды. Они делают ставку на макроэкономические тенденции, предугадывая их влияние на акции, облигации, сырье и прочее. В 2022 году макроиндекс HFRI вырос на 9,31%, в основном за счет сырьевых товаров, использования количественных стратегий и следования за трендом.

