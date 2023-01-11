Компания Kismet, принадлежащая экс-владельцу «МегаФона», получила более 20% в HeadHunter

Инвестхолдинг Kismet Capital Group получил свыше 20% в HeadHunter Group PLC, которой принадлежит одноименный сервис по подбору персонала в России и СНГ.

Об этом пишет РБК. Уточняется, что в ближайшее время компания опубликует официальное сообщение.

По словам одного из собеседников агентства, владелец Kismet Иван Таврин является давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter — компаний «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs, посредством этого партнерства он выступал бенефициаром 10% HeadHunter.

Отмечается, что Таврин, как и принадлежащие ему компании до этого не фигурировали среди известных акционеров онлайн-платформы, однако в 2018 стало известно, что структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs договорились с предпринимателем девятипроцентных выплатах при любой прибыли, полученной от инвестиций в HeadHunter.

По данным источника РБК, Kismet решила укрепить позиции в HeadHunter, поскольку давно интересуется рынком классифайдов, «и эта компания демонстрирует хороший трек-рекорд, имеет сильную стратегию». Сообщается, что продавцом еще около 10% выступил «Эльбрус Капитал», а сумма сделки составила свыше $100 млн.

Правительственная комиссия по контролю иностранных инвестиций уже рассмотрела и одобрила сделку, передает агентство, отмечая что капитализация компании на данный момент составляет приблизительно 56 млрд руб.

До настоящего момента 31,9% HeadHunter принадлежало «Эльбрус Капиталу», 8,7% владело Goldman Sachs, остальные 59,4% — free float.

Иван Таврин в 2012–2016 годах возглавлял компанию «МегаФон», в целом он известен прежде всего как владелец телекоммуникационных, медиа- и рекламных активов.

В числе прочих крупных активов Kismet — 66% Первой башенной компании (ПБК), владеющей вышками сотовой связи. В октябре 2022 года дочерняя компания Kismet приобрела 99,9% доли в платформе «Авито».