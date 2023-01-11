Космическая одиссея 2023 года

Сегодня в Госкорпорации «Роскосмос» прошло заседание госкомиссии, на котором обсуждалась ситуация с пристыкованным к Международной космической станции (МКС) и, вероятно, получившим повреждения в результате попадания микрометеороида 15 декабря прошлого года пилотируемым кораблем «Союз МС-22».

Были рассмотрены выводы рабочих групп, сформированных для выяснения причины разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля, анализа его технического состояния и выработки дальнейших действий, а также рекомендаций совета главных конструкторов по изменению программы полета российского сегмента МКС в 2023 году. По итогам заседания официальное заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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Трое остаются на орбите

«Версия технического повреждения радиатора при изготовлении рассмотрена и не подтверждается. Экспериментально доказан вывод о пробое трубопровода радиатора в результате удара спорадическим метеороидом. На основе анализа состояния корабля “Союз МС-22”, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод о том, что корабль должен спускаться на Землю в беспилотном режиме. В случае возникновения особо критичных ситуаций на МКС, возможность использования “Союза МС-22” для спасения экипажа будет определятся отдельным решением госкомиссии», — заявил Юрий Борисов.

«Для обеспечения необходимой надежности с учетом положительной статистики госкомиссия приняла решение провести запуск корабля “Союз МС-23” 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме с доставкой грузов на МКС. Ранее планировалось, что на этом корабле 16 марта 2023 года отправится на станцию экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О’Хара», — добавил глава «Роскосмоса».

Соответственно, по его словам, принято решение продлить полет российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и американского астронавта Франциско Рубио на МКС и возвратить их с орбиты на «Союзе МС-23», хотя ранее планировалось, что они приземлятся на «Союзе МС-22» 28 марта 2023 года.

Чуть позже в среду свое видение сложившейся на МКС ситуации в ходе пресс-конференции обнародовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Его официальный представитель Джоэл Монтальбано, находящийся в Москве, сообщил о согласии с выводами «Роскосмоса». «Все указывает на микрометеороидные осколки. Наши российские партнеры проанализировали состояние корабля и процесс его изготовления. Каких-либо аномалий не обнаружено», — признал он, оставив, правда, лазейку для изменения позиции в будущем, уточнив, что американская сторона «проверяет дополнительные снимки».

Джоэль Монтальбано также отметил, что в течение двух недель NASA определится с графиком полетов на МКС на предстоящие несколько месяцев, но следующий экипаж корабля Crew Dragon, который планируется отправить на станцию уже в следующем месяце, пока останется без изменений.

Апокалипсиса не будет

Российские эксперты позитивно оценивают принятое «Роскосмосом» решение. «Сразу причину происшествия и последствия выяснить не удалось. Поэтому создали специальную техническую комиссию, которая следила за состоянием систем корабля. За тем, как они отреагируют на изменения температурного режима. В начале этого года комиссия сделала выводы, что воздействие температуры на систему достаточно активные, поэтому рисковать жизнями экипажа для того, чтобы вернуть его на землю, нецелесообразно», — рассказал «Эксперту» заместитель главного редактора журнала «Русский космос» Игорь Маринин.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циалковского Андрей Ионин подтвердил «Эксперту», что неполадки с кораблем возникли именно из-за стороннего объекта, но какого-именно — по его мнению, сказать достаточно сложно. «“Роскосмос” заявил, что это был природный объект, хотя я не знаю, как они отличили природное от искусственного. Проблема космического мусора, конечно же, существует. Он есть на разных орбитах, а такого размера частицы — с миллиметр — не отслеживаются никакой существующих систем контроля космического пространства: ни американской, ни китайской, ни российской. Но факт в том, что это не какая-то техническая неисправность корабля, связанная с некачественной разработкой или сборкой», — констатировал он.

Что касается «Союза МС-23», то Андрей Ионин заверил, что госкорпорацией, действительно, рассматривалось несколько сценариев его полета к МКС, в том числе и с одним космонавтом на борту. «Это нужно в том случае, если стыковка не пройдет в автоматическом режиме. По статистике, надежность подобной системы стыковки порядка 98-99%. То есть небольшая вероятность, что она не сработает, имеется. В таком случае, космонавт мог бы состыковать “Союз” со станцией. Но у выбора в пользу полета с космонавтом на борту был бы ряд минусов. Пилотируемый корабль готовить дольше. Кроме того, появляется лишний человек, а количество спасательных мест должно соответствовать числу членов экипажа на станции. На одного в случае необходимости экстренной эвакуации места не хватило бы. Таким образом, был принят сценарий запуска беспилотного корабля», — пояснил эксперт.

«Тот корабль, который должен был быть запущен в марте, полетит в феврале беспилотно. Автоматический режим является на всех кораблях основным, космонавт находится только для разрешения внештатных ситуаций. Подавляющее большинство кораблей стыкуется с МКС в автоматическом режиме. Да, по деньгам это не очень выгодно, но достаточно безопасно и эффективно. Сам метод отработан еще с 1976 года», — подчеркнул в дополнение Игорь Маринин.

Андрей Игонин в свою очередь отметил, что не разделяет обсуждавшиеся определенных кругах и в СМИ апокалиптические сценарии развития событий. «Были разговоры, что станцию нужно быстро покидать. Мне же кажется, что да, проблема есть, но она открывает новые возможности. Ведь когда идет все гладко — все расслабляются. И космонавты, и астронавты, и центры управления. А когда появляются какие-то сложности, то проявляется профессионализм. Надо быть в тонусе. Кроме того, это напоминание, что работа в космосе — это не такая простая история. Что профессия космонавта — опасная профессия. Между тем, остается надежда, что человечество готовится к освоению дальнего космоса. И мы должны понимать, что там тоже будет множество внештатных ситуаций. То, что произошло, лучше рассматривать как учения и подготовку к подобным сценариям в будущем», — заключил член-корреспондент Российской академии космонавтики.