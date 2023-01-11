Курорт «Архыз» продадут частному инвестору

Горнолыжный курорт, созданный в Карачаево-Черкесии с нуля государством, в 2023 году перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса. Сбор заявок для участия в конкурсе открылся 10 января, завершится он 14 февраля, а в марте-апреле с победителем конкурса предполагается заключить договор купли-продажи 100% акций АО «Управляющая компания Архыз», сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, государство создало только базовую инфраструктуру курорта, и в этом году намерено привлечь частные инвестиции. Полученные от продажи средства планируется направить на развитие других «точек роста» Северного Кавказа.

«Обязательства частного инвестора при покупке "Архыза" — серьезные. Это создание не менее 30 км горнолыжных трасс, в том числе, с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых — Дукка — будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8000. Мы ждем ответственный, нацеленный на развитие перспективного кластера бизнес в этом проекте», — отметил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Оплата и передача акций предполагается в два этапа. Сначала будет произведена оплата и передача 25% акций. Оставшиеся три четверти акций инвестор оплатит при выполнении инвестиционных обязательств. Для гарантированного развития курорта планируется составить график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства.



