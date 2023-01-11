Маркетинговый курс: что нужно знать перед обучением?

Маркетолог должен быть креативен, динамичен и обладать нестандартным мышлением. Для этого профессионалы регулярно проходят лучшие курсы по маркетингу.

Причины изучать маркетинг

Специалист по маркетингу может работать в нескольких областях:

стратегический маркетинг, он тот, кто изучает рынок и стратегию продаж при создании продукта;

цифровой маркетинг — это тот, кто использует социальные сети и Интернет для установления отношений с клиентом;

маркетинг отношений — это тот, кто заботится об отношениях с клиентами в послепродажном периоде, с поставщиками и партнерами;

социальный маркетинг, он продвигает знания для социальной осведомленности по различным темам;

нейромаркетинг, он изучает, как информация, реклама, изображения и видео продукта влияют на мозг потребителей.

Каковы ожидания рынка?

Маркетинг претерпевает постоянные преобразования из-за достижений в области технологий и, как следствие, изменения поведения потребителей.

Необходимо учитывать, что сегодня покупатели гораздо более требовательны и информированы. Прежде чем сделать покупку, они используют онлайн-инструменты, чтобы узнать больше о компании, прочитать обзоры продуктов, сравнить цены и многое другое.

Что еще более интересно, так это то, что есть способы, которыми мы можем анализировать все эти данные на наличие закономерностей и тенденций. По этой причине аналитические знания, о которых мы говорили ранее, будут все более востребованы. Специалисты по маркетингу, обладающие навыками работы с большими данными, будут знать, как извлечь ценную информацию из данных и создать конкурентное преимущество для организации, в которой они работают.

Даже прогресс в сегменте искусственного интеллекта меняет то, как люди взаимодействуют с компаниями. Просто чтобы дать вам представление, использование чат-ботов — компьютерных программ, способных отвечать на запросы потребителей через приложения для обмена сообщениями, — растет и обещает произвести революцию в обслуживании клиентов.

Это всего лишь несколько примеров того, как на маркетинг влияют самые разные отрасли — что требует от профессионалов постоянного обновления и получения удовольствия от обучения.