Минфин разместил классические ОФЗ на 40,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 40,473 млрд рублей при суммарном спросе в 129,208 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом с датой погашения в 2032 году были размещены на 18,9 млрд рублей и на 21,6 млрд рублей — с погашением в 2036-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 18,867 млрд рублей при спросе 66,529 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 18,572 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,9502% от номинала, что соответствует доходности 10,24% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 96,8556% от номинала, что соответствует доходности 10,25% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на 21,606 млрд рублей при спросе в 62,679 млрд рублей. Выручка от размещения составила 17,374 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 77,5758% от номинала, что соответствует доходности 10,32% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 77,4815% от номинала, что соответствует доходности 10,33% годовых.

