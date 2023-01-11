Минобороны РФ рассказало о ситуации в Соледаре

Российские подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон, Воздушно-космические силы РФ наносят удары по опорным пунктам ВСУ, в городе идут бои.

Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, сообщается об успехах ВС РФ на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, где потери противника в общей сложности составили более 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Отмечается, что в районе Артемовска и Дзержинска в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 производства США; в районе населенного пункта Попов Яр (также ДНР) сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Уточняется, что в районах населенного пункта Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

В ДНР российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное, подчеркивается в сводке Минобороны.