«День расплаты»: в Швеции обвал рынка недвижимости

В Швеции кризис на рынке недвижимости. Некоторые экономисты ожидают падения цен на 20%, пишет CNBC. Правда, следует иметь в виду, что падение исчисляется от пика – предыдущее десятилетие цены на недвижимости в королевстве почти все время росли.

Ралли на рынке недвижимости в последние годы во многом способствовали сверхнизкие ключевые ставки и распространенная в королевстве система, по которой около половины закладных на жилье финансируются по переменной ставке, а большинство из оставшихся – по краткосрочным процентным ставкам.

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Нынешнее падение цен на недвижимость мало кого в Швеции удивило. По мнению Стефана Ингвеса, возглавлявшего в 2006-22 годах Riksbank, шведский центробанк, обвал является наглядным результатом «дисфункциональной» природы рынка. Ингвес много раз говорил, что долговой нагрузка на рынке жилья в Швеции слишком высока и что придет день, когда придется, так сказать, платить по счетам. Конечно, наступлению этого дня в конце прошлого года в немалой степени способствовал и центробанк, который после многолетнего перерыва начал поднимать ключевую ставку.

«Сейчас происходит именно то, что должно было произойти,- заявил Ингвес в интервью CNBC.- Домохозяйства вынуждены сейчас платить больше, чувствительность к изменениям ключевой ставки сейчас тоже намного выше».

Швеция не является исключением - во время коронавирусной пандемии цены на жилье росли почти во всей Европе. Спрос на недвижимость взлетел, потому что многим пришлось работать на дому. В среднем, по данным Nordea Bank, к концу пандемии цены на жилье были на 30% выше цен до пандемии. Riksbank начал выкупать ипотечные облигации в надежде понизить ставки, но только добавил дров в топку рынка жилья.

И вот сейчас цены начали снижаться. Причем, снижаться существенно.

В ноябре 2022 года падение составило 13% по сравнению с февральским пиком. Это, кстати, самое крупное падение на рынке жилья после 90-х годов прошлого века, когда в королевстве был сильный экономический кризис.

В феврале прошлого года Riksbank дал понять, что не собирается менять политику нулевой ключевой ставки, но во второй половине года неожиданно начал ее поднимать, хотя и заявлял, что едва ли станет это делать до второй половины 2024 года. Причем, подъем ставки весь год нарастал: сначала до 0,25%, затем до 0,75% и далее до 1,75% и до 2,5% в ноябре.

Очередной подъем ставки ожидается в феврале. Эксперты ожидают, что центробанк поднимет ее до 3%. Не удивительно, что ведущие экономисты прогнозируют продолжение падения цен на рынке недвижимости. Экономисты Nordea Bank ожидают падения на 20%. Хоть какой-то стабилизации специалисты ждут не раньше весны, когда ставки по закладным достигнут пика.

В Национальном институте экономических исследований прогнозируют стабилизацию рынка во второй половине года.

Многие экономисты полагают, что коррекция будет мощной и что цены вполне могут вернуться к допандемическому уровню. Кстати, за два года пандемии они выросли как раз на 20%.