Ниже таргета: глава Минэкономразвития спрогнозировал резкое замедление инфляции

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства. В конце первого квартала текущего года годовая инфляция, по его словам, резко замедлится, а во втором квартале может временно снизиться ниже таргета в 4%.

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«Сейчас поступила оперативная информация уже по итогам года. У нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Это во-многом — следствие стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе и высокого урожая. Кроме того, достаточно большая работа была проведена и c товаропроводящей сетью, и по развитию каналов сбыта. У нас достаточно быстро сельхозпродукция попадает на полки, конкуренция развивается, и, соответственно, система ценообразования», — заявил Решетников.

В Минэкономразвития ожидают, что в конце первого квартала 2023 года инфляция существенно снизится год к году. По словам Решетникова, «пик цен мая уйдет из базы, и во втором квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период».

По официальному прогнозу Минэкономразвития инфляция в 2022 году ожидалась на уровне 12,4%, в 2023-ем — 5,5%. По прогнозу ЦБ — 12-13% в 2022 году и 5-7% — в 2023-ем.