Общий объем размещенных в 2022 году корпоративных облигаций стал почти рекордным

Активность корпоративных заемщиков на рынке рублевых облигаций в минувшем году оказалась рекордной, несмотря на проседание в начале года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds, суммарный объем привлеченных средств превысил 3 трлн руб. без учета краткосрочных, «замещающих» и юаневых облигаций. Это всего на 0,2 трлн руб. ниже рекорда, зафиксированного годом ранее.

Только в декабре 2022 года было привлечено более 0,86 трлн руб., что почти вдвое выше результата годичной давности. Это второй по величине результат за всю историю российского долгового рынка, отмечает издание: больший объем средств компании занимали в декабре 2020 года, когда эмитенты привлекли свыше 1 трлн руб.

Согласно оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в конце года эмитенты реального сектора провели размещения 27 выпусков облигаций на общую сумму 281 млрд руб. При этом зачастую размещения проходили с переподпиской, в два-четыре раза превышавшей объем первоначального предложения, в то время как ставки купонов, установленных по итогам сбора заявок, были на 10–25 б. п. ниже первоначальных ориентиров. «В декабре также было размещено 56 выпусков структурных облигаций десяти эмитентов на общую сумму более 80 млрд руб. Кроме того, было размещено девять выпусков финансового сектора на 8,8 млрд руб. и пять выпусков банковских облигаций на 3,4 млрд руб.», — добавил эксперт. Он указал на то, что на рынке сохраняется неопределенность относительно дальнейшей динамики ставок в 2023 году из-за сложности с прогнозированием инфляции и денежно-кредитной политики Центробанка.

Как отметил директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин, регулятор на последнем заседании дал рынку «нейтральный сигнал в отношении дальнейшего изменения ключевой ставки, не исключая возможности ее повышения». Глава департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов пояснил, что в ситуации неопределенности «эмитенты предпочитают занимать, пока им это позволяет рынок».

Аналитики ожидают, что в январе активность эмитентов будет низкой из-за сезонного снижения деловой активности; в конце января — начале февраля прогнозируется возобновления размещений на первичном рынке. При этом ключевую роль будет играть именно февраль, когда состоится первое заседание совета директоров ЦБ.