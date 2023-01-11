Запуск пассажирских поездов на водородном топливе в РФ перенесли на год

В России продолжается работа над проектом по запуску пассажирских поездов на водородном топливе. Первые такие составы планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года.

Об этом сообщили в компаниях РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ), участвующих в проекте, передает агентство «Прайм».

Уточняется, что разработкой наряду с этими компаниями занимается «Русатом Оверсиз» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

«Проект предусматривает разработку, изготовление и поставку АО "Трансмашхолдинг" семи поездов. Подконтрольная эксплуатация первых двух составов в г. Холмск начнется в декабре 2025 года. Эксплуатация второй партии из пяти поездов начнется в г. Южно-Сахалинске в феврале 2027 года», — приводит агентство сообщение РЖД.

Проект предполагает создание пассажирских поездов на водородных топливных элементах. Ранее в ТМХ заявляли, что составы начнут курсировать в Сахалинской области в 2024 году. Об этом же сроке на площадке Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года говорил первый замглавы РЖД Сергей Кобзев. По его словам, что к указанному времени на Сахалине появятся локомотивы на водороде для организации пригородных пассажирских перевозок.