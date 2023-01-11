«Почту России» возглавил бывший замгендиректора по операционному управлению компании

Совет директоров «Почты России» назначил новым гендиректором компании Михаила Волкова.

Об этом пишет РБК. Утоняется, что решение было принято во вторник, 10 января. Перед этим кандидатуру Волкова согласовали в правительстве.

Ранее Михаил Волков занимал пост главы «Национальной лотереи» — ООО «Спортивные лотереи», на 48,4% принадлежащее ВТБ и на 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву. С 2017 по 2021 год Волков работал заместителем гендиректора по операционному управлению «Почты России».

«Я возвращаюсь в "Почту России" в новой роли, это не приход с нуля. Я знаком с компанией, болею за нее, активно участвовал в важном этапе — акционировании, перестройке под работу от запроса клиента. Заложены большие и нужные изменения, и они еще в процессе», — приводит агентство слова топ-менеджера.

На своей новой должности Михаил Волков планирует продолжить «все важные для клиентов проекты, упрочить финансовую устойчивость и нарастить доходы». Глава компании отметил, что в настоящий момент ситуация в логистике «непростая, требует быстрых решений и разумной перестройки затрат».

«Почту России» с начала 2020 года возглавлял бывший вице-премьер Максим Акимов. В начале декабря 2022 года РБК писало, что Акимов решил уйти из компании по личным мотивам, из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний», с того момента шли обсуждения по кандидатуре преемника, уточняло агентство.