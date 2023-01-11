Правительство весной представит семилетнюю программу развития новых регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к концу первого квартала 2023 года подготовить специальную программу развития новых российских регионов, рассчитанную на ближайшие семь лет.

Выступление главы государства в ходе совещания с членами кабмина опубликовано на сайте Кремля.

Президент заявил, что к 2030 году новые регионы должны «выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества». Глава государства попросил правительство, федеральные ведомства и региональные власти «максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы», а жизненно важные вопросы — решать в оперативном режиме.

Путин отметил, что ситуация в новых субъектах сейчас сложная, на некоторых территориях ведутся боевые действия, безопасность людей обеспечена далеко не везде. «Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но всё это не повод для того, чтобы взять паузу, отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжёлые времена и хотят видеть изменения к лучшему», — подчеркнул российский лидер.

Также президент указал на необходимость поддерживать в новых регионах местный бизнес. «Конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных источников, от наших крупных компаний, частных и государственных, то надо этому способствовать. Но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес», — сказал Владимир Путин.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ на совещании с членами кабмина выделил приоритетные направления для экономической и социальной политики РФ в наступившем году. Он подчеркнул, что деятельность правительства, в первую очередь по решению вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения, должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты. «Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал глава государства.