Препарат для улучшения работы мозга начали выпускать в ОЭЗ Москвы

Компания «Академия-Т», работающая в особой экономической зоне «Технополис Москва», запустила производство препарата, стимулирующего мозговую активность и умственную деятельность. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Только за 2022 год компания вывела на рынок около 10 новых продуктов: линейку энергетических гелей для спортивного питания, препарат для людей с непереносимостью лактозы и еще одну добавку для мозга с антивозрастным эффектом. По итогам года количество производимой продукции выросло в полтора раза», – рассказал Овчинский.

Препарат способствует улучшению памяти, скорости запоминания информации, концентрации и обучаемости, в том числе у пожилых людей. Добавка содержит комбинацию масел шалфея, которая оказывает комплексное воздействие на нервную систему. Эффект заметен уже через час после принятия первой капсулы, максимальная эффективность достигается через месяц приема.

«Предприятие работает на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы с 2016 года. Сегодня компания производит свыше 650 тысяч единиц продукции в год, здесь создано более 50 рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компания «Академии-Т» проведит научно-исследовательские работы и занимается производством новых высокотехнологичных продуктов спортивного и лечебного питания. С 2009 года предприятие является официальным поставщиком продукции для сборных команд России, команд Премьер-лиги и школ олимпийского резерва.

«Размещение на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы дает необходимые возможности для наукоемких предприятий. Комфортная инфраструктура, транспортная доступность, расположение недалеко от центра города – все это способствует концентрации не на бытовых вопросах, а на науке и дальнейших исследованиях», – пояснил генеральный директор компании «Академия-Т» Энвер Токаев.