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Пригожин сообщил о контроле ЧВК Вагнера над всей территорией Соледара

11 января 2023, 09:16
Кадры телеканала "Россия 24"

Подразделения частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара.

Об этом заявил основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин. 

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут), где идут ожесточенные бои, близки к освобождению. Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовск. 

В понедельник, 9 января, «Эксперт» писал, что ВС РФ взяли под контроль село Бахмутское, которое находится примерно в 5 км от Соледара и 16 км от Артемовска. 