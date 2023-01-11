Путин обозначил приоритетные направления в социальной и экономической политике РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором выделил основные направления деятельности кабмина в наступившем году.

По его словам, первоочередной задачей в ближайшие 12 месяцев должно стать в том числе расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров. «Собственно говоря, мы активно работаем по этому направлению — нужно продолжить эту работу», — сказал президент.

Также он указал на необходимость развивать дорожную и другую инфраструктуру, сферу ЖКХ. «Мы с вице-премьером Хуснуллиным обсуждали только что, на днях результаты работы по строительному сектору — хороший результат, один из лучших в нашей истории. Что касается жилищного строительства, то, наверное, вообще самый лучший. Задел сделан, нужно этот темп выдержать, — подчеркнул глава государства.

В приоритете у властей должен быть рост реальных зарплат; особое внимание следует уделить снижению бедности в России, отметил Владимир Путин. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — сказал российский лидер.

Системным вопросом президент назвал укрепление финансового суверенитета страны. «Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли», — подчеркнул глава государства, добавив, что рассчитывает на эффективную работу Центрального банка и кабмина, прежде всего экономического блока и министерства финансов. «Так, как это и было в 2022 году», — отметил Путин.

Также он обратил внимание на необходимость повысить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и создание рабочих мест. Президент выразил надежду на то, что первый вице-премьер Андрей Белоусов вместе с ведущими компаниями продолжит соответствующую работу, которую начал в 2022 году.

Особое внимание Владимир Путин призвал уделить решению проблем в сфере демографии, подчеркнув, что деятельность правительства в этом направлении должна распространяться и на новые регионы РФ. «Имею в виду в том числе, конечно, решение этих вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения. Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал президент.