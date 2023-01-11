Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие контрактов на новые самолеты

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства указал главе Минпромторга Денису Мантурову на отсутствие заказов на воздушные суда на некоторых российских предприятиях и потребовал обеспечить их в течение месяца.

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«Предприятия должны понимать свои перспективы по заказам, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать. Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказов даже на 2023 год у некоторых предприятий», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что пока у предприятий нет «твердых контрактов», у них нет и понимания того, что они будут делать. Мантуров на это ответил, что «есть контракты по линии Минобороны, и по гражданской линии», и заверил, что «у нас все сверстано».

«У вас сверстано, но контрактов нет. Чего мы с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях — мне директора сказали. Чего вы на самом деле дурака валяете. Контракты когда будут — я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас тут все сверстано. Когда будут паспорта, когда контракты будут — вот на что надо ответить... В течение месяца работа должна быть закончена», — потребовал Путин.

Министр пообещал сделать все возможное.

В ходе своего доклада президенту Мантуров ранее сообщил, что в правительство внесен паспорт инвестпроекта по лизингу воздушных судов. В 2023–2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов. На реализацию лизинговой программы в 2023 году будет направлено 175 млрд рублей. По заказу других авиакомпаний в текущем году планируется принятие других паспортов для развития авиаотрасли. Финансирование будет осуществляться за счет средств ФНБ по льготной ставке 1,5%.

