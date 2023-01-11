Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Генерал Сергей Суровикин, занимавший эту должность с октября, определен его заместителем, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Статья по теме: «Суровикин — опытный генерал»

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что «повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

