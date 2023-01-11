«Союз МС-23» заменит на МКС поврежденный «Союз МС-22» 20 февраля

Запуск корабля «Союз МС-23» к Международной космической запланирован на 20 февраля, экспедиция российско-американского экипажа «Союз МС-22» продлена.

Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем «Союз МС-22» на МКС. Видеообращение Борисова опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

«Госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме с доставкой грузов на Международную космическую станцию», — сказал Борисов.

По его словам, после возникновения на МКС внештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» обсуждались два варианта запуска «Союза МС-23» — в пилотируемом режиме с одним космонавтом либо в беспилотном режиме.

Глава «Роскосмоса» отметил, что беспилотный полет обеспечивает необходимую надежность с учетом положительной статистики, корабль может быть отправлен на станцию в более ранние сроки. Он пояснил, что пилотируемый вариант с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта, поэтому возможен не ранее начала марта.

Сообщается, что экспедицию российско-американского экипажа «Союз МС-22» решено продлить: космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Франциско Рубио вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23».

«На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители НАСА согласились с выводами Совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие», — сообщил глава «Роскосмоса».

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на землю в беспилотном режиме. Борисов рассказал, что были проведены тесты системы управления движением, навигации корабля и математическое моделирование тепловых процессов при выполнении спуска с орбиты.

Напомним, 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается, отмечают в «Роскосмосе» «Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра», — указывается в сообщении госкорпорации.