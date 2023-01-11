ЦБ и Минфин объявили о покупке/продаже юаней в рамках бюджетного правила

Банк России возобновит c 13 января проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра», сообщили в пресс-службе ЦБ. В заявлении Минфина говорится, что проведение этих операций будет способствовать «укреплению стабильности и предсказуемости макроэкономических условий, а также условий ведения бизнеса для внебюджетного сектора экономики».

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«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении Центробанка.

В Минфине отметили, что объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если они будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет покупать юани в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов состоятся операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

Из другого пресс-релиза Минфина следует, что в январе речь будет идти именно о продаже юаней, так как недополученные нефтегазовые доходы ожидаются в размере 54,5 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд рублей», — пояснили в Минфине.

В ведомстве также сообщили о наличии рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями. Таким образом, объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы, предупредили в Минфине.

