Твердая поступь российского софта

Перед отечественными разработчиками программного обеспечения в 2022 году встали новые вызовы и в то же время открылись новые возможности. Отрасль пережила уход западных игроков, отток высококвалифицированных специалистов, закрытие части экспортных рынков для российских компаний. В то же время государство обратило повышенное внимание на IT, стараясь поддержать российские предприятия и их продукты, удержать и привлечь специалистов, наладить связи с дружественными странами.

«В следующем году продолжится процесс импортозамещения и перехода к технологическому суверенитету, возрастет влияние государства на ИТ отрасль, будет меняться ситуация на рынке труда, повысится фокус на информационной безопасности, вырастет интерес к рынкам дружественных стран и их интерес к нашим платформенным решениям», — считают в ассоциации «Руссофт», объединяющей компании по разработке программного обеспечения в России.

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На пути к технологическому суверенитету

Главным ИТ-трендом 2022 года стало импортозамещение ПО на фоне ухода из России западных компаний. «Сегодня уже мало кто задается вопросом, нужно ли переходить на российские решения, все ищут пути, как это сделать максимально эффективно. Ситуация на рынке привела к значительному росту тестовых внедрений ПО российских разработчиков», — отметил в комментарии «Эксперту» Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис», занимающейся разработкой офисного ПО для коммуникаций и совместной работы с документами.

По его словам, в 2022 году «МойОфис» запустил свыше 200 пилотных проектов, что в четыре раза больше показателя предыдущего года. «При этом доля коммерческих компаний, начавших тестировать наши продукты, выросла в сравнении с прошлым годом и составила 43%», — заявил генеральный директор.

Члены «Руссофт» подчеркивают, что прошедший год наконец продемонстрировал переход на отечественное ПО не на бумаге, а на деле. «Надеюсь, что это не перерастет в фарс, что мы наблюдали в предыдущие годы, когда решения западных вендоров, типа Siemens, добавлялись в реестр отечественного ПО. Это привело к отсутствию конкурентных отечественных разработок», — рассказал «Эксперту» Андрей Захаров, директор по продукту компании Datana, которая занимаемся цифровизацией промышленных предприятий.

Видимая рука рынка

«В 2022 году государство увеличило воздействие на IT-отрасль, став главным инвестором в разработку отечественного ПО и одним из основных покупателей. Тренд сохранится и в будущем: госструктуры и корпорации будут наращивать влияние, выступая в качестве заказчиков», — предположила в беседе с корреспондентом «Эксперта» директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы Т1 Дина Гайзатуллина.

Ожидается, что перспективные разработки будут финансироваться за счет бюджетных средств в форме грантов и субсидий. Представители отрасли обращают внимание и на другие шаги со стороны государства, например отсрочку от призыва в армию для IT-специалистов, появление программ акселерации, индустриальных центров компетенций и дорожных карт по замещению западных решений.

Из-за того, что органы государственной власти активно участвуют в развитии российской IT-отрасли, в 2023 возможен довольно сильный перекос в сторону госзаказов и проектов с госучастием считает директор по развитию компании GoodsForecast Сергей Котик. «Мы ожидаем, что на горизонте двух-трех лет ситуация выровняется и доля коммерческого сектора в структуре спроса начнет восстанавливаться», — поделился он с «Экспертом» своим прогнозом.

Экспорт пошел по другой дорогой

Санкции нанесли ощутимый удар по экспорту российских IT-услуг в недружественные страны. В частности, речь идет об отказе некоторых иностранных заказчиков от услуг российских разработчиков и запрет на перевод валютных платежей в Россию для оплаты заказов. Это привело к тому, что экспорт ИТ-услуг из России в недружественные страны сократился.

Взамен экспортеры обратили свой взор на дружественные государства, прежде всего страны ЕАЭС. Также ожидается, что в 2023 году продолжится тренд на усиления взаимодействия с рынками Юго-Восточной Азии, Индии, Латинской Америки и Африки. Однако пока оперативно изменить направления продаж получилось далеко не у всех, отметил в комментарии «Эксперту» генеральный директор компании «Ланит-Терком» Вадим Сабашный.

«Проблема в том, что во многих дружественных странах Юго-Восточной Азии и в Индии много собственных и китайских IT-решений, плюс внутренние юридические и бюрократические барьеры, которые надо преодолеть, прежде чем российское ПО сможет получить распространение. Российским разработчикам требуется финансовая и информационная поддержка в части маркетинга и продвижения для популяризации нашего софта», — добавил председатель правления компании SPIRIT Андрей Свириденко.

При этом SPIRIT уже видит зарубежный спрос на коммуникационное ПО, способное обеспечить функционал как в программе для коллективной работы Microsoft Teams, но не зависящее от Microsoft и Windows.

Представители отрасли надеются на то, что в этом году государство примет меры, чтобы облегчить отечественным компаниям выход на рынки дружественных стран. «Индустрия должна получить серьезную поддержку со стороны государства, которое должно предоставить ей набор инструментов финансового и нефинансового характера, сравнимых с теми, которые используются нашими конкурентами», — заметили в «Руссофт».

Во-первых, члены ассоциации предлагают придать ИТ-экспорту статус одного из приоритетов национальной программы «Цифровая экономика», так как это даст индустрии возможность задействовать инструменты поддержки «Российского экспортного центра». Во-вторых, предлагается создать платежную и финансовую экосистему, которая позволит финансировать этот процесс независимо от SWIFT и американского регулятора. Также ИТ-компании настаивают на том, чтобы иметь возможность использовать для оплаты экспортных контрактов цифровые валюты.

Платформы для старта

Еще одним трендом 2022 года стал переход от импортозамещения отдельных ИТ-продуктов к формированию российских платформ, которые смогут заменить целые стеки импортного ПО. Как объяснил «Эксперту» генеральный директор компании—разработчика софта «Нетрика» Александр Мавродиев, это важно сразу по нескольким причинам. Так, платформы снижают затраты на разработку и адаптацию новых программных решений за счет готовых модулей, интегрированных в соответствующую систему. Кроме того, новый функционал можно развивать и наращивать вокруг данных, уже обрабатываемых решениями на базе платформы. А еще это позволяет интегрировать решения различных вендоров на основе единых механизмов.

В основном создание платформенных решений — это задача интеграторов, способных собрать систему в целом. Однако об этом, как выяснил «Эксперт», задумываются и вендоры, выпускающие отдельные решения. Руководитель отдела перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицын признал: «ГК “Астра” уже многое делает в данном направлении. Мы образовываем стек совместимых продуктов, которые априори взаимодействуют друг с другом. У нас команды разработки сотрудничают в момент создания или обновления того или иного решения».

Безопасность превыше всего

Россия, как и другие страны, стремится к повышению уровня информационной безопасности. Это связано в том числе с технологическим прогрессом последних лет и развитием квантовых вычислений. Квантовый компьютер в будущем будет способен быстро расшифровать любой код. Поэтому сегмент обеспечения информационной безопасности будет переживать период ускоренного развития.

Повышение потребности в услугах информационной безопасности будет связано и с тем, что часть ИТ-специалистов скорее всего продолжит работу на российские компании из-за границы. Компании будут вынуждены усиливать информационную безопасность во избежание утечек данных.

При этом у некоторых организаций, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, филиалов компаний, муниципальных учреждений, не хватает ресурсов для качественной защиты информации и персональных данных своих клиентов.

«Для таких организаций назрела необходимость создания единых центров информационной безопасности, хотелось бы, чтобы их реализация началась в следующем году, — указал “Эксперту” председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев, — Компании смогут обращаться в центры информбезопасности и за небольшие деньги получать качественную услугу по защите данных. Тогда в стране будет обеспечена высокая киберзащита не только объектов критической информационной инфраструктуры и системообразующий компаний, но и всех остальных организаций».

Еще одна проблема — Россия столкнулась с нехваткой квалифицированных специалистов по информационной безопасности, считает руководитель направления Guardant Компании «Актив» Тимофей Матреницкий. По его мнению, в ближайшем будущем это должно заставить регуляторов, образовательные организации и экспертное сообщество определить обязательные требования к профессионалам в этой сфере и расширить соответствующие образовательные программы. Кроме того, руководство различных организаций скорее всего увеличит бюджеты своих подразделений, отвечающих за кибербезопасность, поделился он своим прогнозом с «Экспертом».

Уехали и не обещали вернуться

Дефицит квалифицированных специалистов испытывают не только службы по обеспечению информационной безопасности, но и российская ИТ-отрасль в целом. При этом на рынке появилось большое количество «джуниоров» — начинающих специалистов, которых подготовили частные центры дистанционного обучения.

«Логично ожидать, что к 2023 году из большого потока “джуниоров” уже начнут вырастать хорошие специалисты среднего уровня, и это немного разгрузит текущий дефицит таких кадров», — дала «Эксперту» свой прогноз на развитие ситуации HR-директор компании «Ракета» (цифровая платформа для организации командировок и управления расходами) Ксения Коскова.

В «Руссфот» также предполагают, что при государственных мерах поддержки и стабилизации ситуации в стране часть уехавших IT-специалистов вернется в Россию. Сейчас некоторые сотрудники продолжает работать из-за границы на отечественные IT-компании. Но пока не ясно, позволит ли законодательство продолжать деятельность в таком режиме.

«На фоне массового оттока кадров один из приоритетов нашей работы – это удержание сотрудников, — подчеркнул в комментарии “Эксперту” HR-директор компании ITentika Елена Никишева, — Сейчас основная нагрузка приходится на сеньорных сотрудников для оперативного решения вопросов, связанных с импортозамещением ПО и автоматизацией предприятий, и, в связи с этим, во многих компаниях сократились стажерские и практикантские программы. Но, думаю, в следующем году, программы снова откроются и возможностей станет больше».

Преодоление проблем, вызванных санкциями и оттоком специалистов, а также новые возможности по освоению рынков дружественных стран и созданию нового ПО требуют инвестиций, отмечают в «Руссофт».

«В этих условиях фондовый рынок может быть инструментом, который способен предоставить бизнесу серьезный ресурс и помочь воспользоваться новыми возможностями. Совету по инвестициям и биржам предстоит настроить этот инструмент и сделать его полезным всем участвующим сторонам — и государству, и инвестору, и IT-бизнесу», — заключили в ассоциации.