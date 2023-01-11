«Удалось не просто сдемпфировать риски»: Мантуров подвел итоги года в обрабатывающей промышленности

В промышленной сфере России сформирован запас устойчивости, благодаря «уже отработанному и донастроенному под новые вызовы пакету антикризисных мер правительства». В результате по итогам прошлого года обрабатывающая промышленность продемонстрирует совсем незначительный спад, на уровне 1%, заявил зампред правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании комиссии Госсовета.

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«По 2022 году ожидаем лишь незначительное снижение в обрабатывающей промышленности, на уровне одного с небольшим процента. Но главное, что удалось не просто сдемпфировать риски. То есть обеспечить предприятия ликвидностью, перестроить логистику и цепочки поставок. Основной итог в том, что мы наметили направления дальнейшего развития промышленности на долгосрочную перспективу. Прежде всего это широкий спектр задач технологического суверенитета внутри страны», — цитирует пресс-служба правительства Мантурова.

Министр напомнил, что на стратегических сессиях кабмина были проработаны инвестиционные программы по 19 отраслям, на которые планируется выделить 5,7 трлн рублей бюджетных средств до 2030 года.

Кроме того, по его словам, дополнительно будут запущены «абсолютно новые федеральные программы поддержки инвестактивности». Подобные подходы будут использованы и по сквозным технологиям, которые уже обозначены в комплексных научно-технических проектах, подчеркнул Мантуров.

