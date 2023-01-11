Прошлый год оказался убыточным для многих инвесторов – как частных, так и институциональных, как агрессивных, так и считающих себя консервативными. По его итогам упали и акции, и облигации – за последние сто лет в США было лишь 6 таких случаев, причем последний приключился в далеком 1974 году.
Уоррен Баффет опять обставил всех
Пока фондовые индексы во всем мире рушились, а молодые технологические миллиардеры теряли позиции в списках богатейших, 92-летний Уоррен Баффет опять сработал в плюс. За год с небольшим он поднялся с 9-го на 4–5 место в Bloomberg Billionaires Index
Фото: AP
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