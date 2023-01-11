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Уоррен Баффет опять обставил всех

Глеб Баранов
11 января 2023, 00:37

Пока фондовые индексы во всем мире рушились, а молодые технологические миллиардеры теряли позиции в списках богатейших, 92-летний Уоррен Баффет опять сработал в плюс. За год с небольшим он поднялся с 9-го на 4–5 место в Bloomberg Billionaires Index

Фото: AP
Уоррен Баффет неплохо заработал на кризисе