Уоррен Баффет опять обставил всех

Прошлый год оказался убыточным для многих инвесторов – как частных, так и институциональных, как агрессивных, так и считающих себя консервативными. По его итогам упали и акции, и облигации – за последние сто лет в США было лишь 6 таких случаев, причем последний приключился в далеком 1974 году.

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