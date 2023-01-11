В 2023 году VK инвестирует в российские студии видеоигр 300 млн рублей

Российский интернет-холдинг VK намерен в этом году вложить через подразделение VK Play около 300 млн руб. в российские студии видеоигр.

Об этом свидетельствует презентация компании «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах», пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что презентация была представлена на совещании с представителями отрасли разработки видеоигр, которое прошло в Минцифры 15 декабря. В материале в том числе говорится, что холдинг планирует запустить профильные образовательные программы в таких вузах, как ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ и МИРЭА.

Знакомый с планами холдинга источник издания уточняет, что VK планирует сфокусироваться на проектах, находящихся на стадии прототипа или в ранней стадии разработки. «Студии, которые войдут в периметр VK, будут иметь особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore», — рассказал собеседник газеты.

По мнению инвестиционного директора УК «Восход» Артура Мартиросова, отечественный рынок видеоигр оказался в уникальной ситуации, когда многие зарубежные компании приостановили продажи игр в РФ, а студии покинули страну; на этом фоне оставшиеся в РФ вендоры получили приток новых кадров и теперь должны заполнить освободившиеся ниши. «Сейчас в России точно есть инвестиционные возможности, более того, те команды, которые остались и продолжают работу, вероятно, вырастут через несколько лет в локальных лидеров», — отметил эксперт. Он добавил, что ключевым фактором при принятии инвестиционного решения станет стратегия и география продвижения студии, а также возможности закупки трафика.

Ранее сообщалось, что за четыре года в рамках My.Games, которая была продана в 2022 году, VK инвестировал в создание видеоигр по всему миру более 6 млрд руб.