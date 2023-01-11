В России разрешат возводить пятиэтажные дома из дерева

С 2024 у российских застройщиков может появиться возможность возводить пятиэтажки из дерева.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Федерального центра нормирования в строительстве (ФАУ «ФЦС») при Минстрое Андрея Копытина.

«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России», — сообщил Копытин.

Уточняется, что в соответствии с дорожной картой должны быть решены задачи, связанные с прочностью и устойчивостью, а также сейсмостойкостью и прокладкой инженерных систем, теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материала, ремонтопригодностью, необходимостью выполнения конструктивной огнезащиты.

По словам директора ФАУ «ФЦС», на данный момент уже внедрены успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов, однако пока застройщики проектировали объекты через разработку Специальных технических условий.

Копытин напомнил, что работа по развитию деревянного домостроения ведется уже давно — основные своды правил были разработаны и утверждены еще в 2019 году.

В октябре 2020 года Минстрой сообщал, что готовит новые нормативные акты и правила для строительства деревянных многоэтажек.

В декабре «Эксперт» писал, что АФК «Система», которой принадлежит, в частности, лесопромышленная компания Segezha Group, создала группу «CLT Девелопмент» для реализации проектов по строительству деревянных домов с технологией применения CLT панелей. Новое предприятие будет фокусироваться на реализации проектов коммерческой, в том числе гостиничной, и жилой застройки в рамках государственного и частного заказов. Также у «CLT Девелопмент» будут собственные проекты жилой и комплексной застройки.