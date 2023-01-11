В России впервые с 2019 года зарегистрировали новый банк

Центробанк впервые с 2019 года принял решение зарегистрировать новую кредитную организацию.

Как сообщает пресс-служба регулятора, универсальную лицензию «на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами» после оплаты уставного капитала получит столичное ООО «Банк Точка».

Сообщается, что «Банк Точка» будет предоставлять преимущественно дистанционные услуги и сервисы субъектам малого и среднего бизнеса.

По данным ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано в Москве 10 января, уставный капитал составляет 3,6 млрд руб.

В ЦБ отметили, что в настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 326 кредитных организаций, среди которых 225 обладают статусом банка с универсальной лицензией.

В прошлый раз ЦБ регистрировал новый банк в марте 2019 года, отмечает «РИА Новости». Тогда лицензию на осуществление банковских операций получил казанский «Банк 131».