Власти Таиланда с лета 2023 года введут сбор для иностранных туристов в размере $9

Власти Таиланда с июня этого года начнут взимать сбор в размере 300 бат ($9) с зарубежных туристов, прибывающих в страну.

Об этом пишет тайская газета Bangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана. «С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут», — уточнил чиновник.

По словам Ратчакитпракана, средства пойдут на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, а также на развитие отрасли, которая является важнейшим сектором экономики для Таиланда — до пандемии коронавируса на него приходилось около 12% ВВП страны, отмечает издание.

Министр сообщил, что в текущем году в Таиланде ожидают, что королевство посетят примерно 25 млн туристов по сравнению с 11,8 млн годом ранее.

В понедельник, 9 января власти Таиланда отменили ограничения, обязывающие иностранных граждан предъявлять справки о прохождении полной вакцинации от COVID-19 для въезда в страну.