Всемирный банк: глобальной экономике грозит рецессия в этом году

На этой неделе Всемирный банк (ВБ) снизил свой же прогноз по экономическому развитию планеты на текущий год. В 2023 году экономисты ВБ ожидают рост глобального ВВП всего лишь на 1,7%. Это будет самый слабый рост за последние 30 лет, если не считать глобальных рецессий 2009 и 2020 годов. В предыдущем прогнозе ВБ, составленном полгода назад, в июне 2022 г., рост ВВП планеты в 2023 году был значительно выше и составлял 3%. Рост на 1,7%, указывает Reuters, настолько мал, что позволяет говорить о высокой вероятности сползания глобальной экономики в рецессию, о которой говорили весь прошлый год. Причины далеко не самого лучшего состояния экономики планеты тоже не изменились. Это рост ключевых ставок центробанками многих стран, включая ведущие экономики; события на Украине и проблемы ведущих экономик планеты.

Снизили авторы «Перспектив мировой экономики» и прогноз на 2024 год: рост ВВП увеличится по сравнению с текущим годом более чем в полтора раза до 2,7%, но все равно будет ниже июньского прогноза, составлявшего 2,9%. Средний рост ВВП за пятилетку (2020-24 гг.) будет ниже 2,0%. Это будет самый низкий средний рост за пять лет после 1960 года. Наибольшее замедление роста ожидается в развитых экономиках. Так, например, прогноз по росту ВВП США и еврозоны снижен на 0,5%.