Всемирный банк: глобальной экономике грозит рецессия в этом году

На этой неделе Всемирный банк (ВБ) снизил свой же прогноз по экономическому развитию планеты на текущий год. В 2023 году экономисты ВБ ожидают рост глобального ВВП всего лишь на 1,7%. Это будет самый слабый рост за последние 30 лет, если не считать глобальных рецессий 2009 и 2020 годов. В предыдущем прогнозе ВБ, составленном полгода назад, в июне 2022 г., рост ВВП планеты в 2023 году был значительно выше и составлял 3%. Рост на 1,7%, указывает Reuters, настолько мал, что позволяет говорить о высокой вероятности сползания глобальной экономики в рецессию, о которой говорили весь прошлый год. Причины далеко не самого лучшего состояния экономики планеты тоже не изменились. Это рост ключевых ставок центробанками многих стран, включая ведущие экономики; события на Украине и проблемы ведущих экономик планеты.
Снизили авторы «Перспектив мировой экономики» и прогноз на 2024 год: рост ВВП увеличится по сравнению с текущим годом более чем в полтора раза до 2,7%, но все равно будет ниже июньского прогноза, составлявшего 2,9%. Средний рост ВВП за пятилетку (2020-24 гг.) будет ниже 2,0%. Это будет самый низкий средний рост за пять лет после 1960 года. Наибольшее замедление роста ожидается в развитых экономиках. Так, например, прогноз по росту ВВП США и еврозоны снижен на 0,5%.
Столь слабый рост предвещает новую глобальную рецессию. Напомним, что после предыдущей глобальной рецессии не прошло еще и трех лет.
«С учетом слабых экономических условий любые новые неблагоприятные тенденции типа более высокой, чем ожидалось, инфляции; неожиданных подъемов ключевой ставки для ее сдерживания, возврата коронавирусной пандемии или, скажем, усиления геополитической напряженности могут столкнуть глобальную экономику в рецессию»,- говорится в заявлении ВБ.
Особенно мрачные перспективы в новом прогнозе Всемирного банка у развивающихся экономик, которым приходится обслуживать огромные долги. Крайне негативную роль в данной ситуации будут играть их слабые валюты и очень незначительный рост доходов, а также снижение инвестиций в экономику и бизнес. Для развивающихся стран ВБ прогнозирует на 2023-24 годы рост ВВП на уровне 3,5%. Это более чем вдвое ниже роста в последние два десятилетия.
«Слабый рост и низкие инвестиции в бизнес усилят негативные тенденции в образовании, здравоохранении, инфраструктуре и в ситуации с бедностью, а также усилят необходимость борьбы с изменениями климата»,- говорится в заявлении президента ВБ Дэвида Малпасса.
Рост ВВП КНР в 2022 году снизился до 2,7%. Это самый слабый рост, кроме 2020 года, за последние почти полвека, с середины 70-х годов прошлого века. Пандемические ограничения, кризис в строительном секторе и засуха крайне негативно сказались на потреблении, производстве и инвестициях в Китае, говорится в прогнозе ВБ. Всемирный банк прогнозирует для китайской экономики в 2023 году рост на 4,3%, что на 0,9% ниже июньского прогноза.
В прогнозе отмечается, что в конце 2022 года начала ослабевать инфляция (снизились, к примеру, цены на энергию). Однако ВБ предупреждает, что опасность нового кризиса поставок остается высокой. Банк также предупреждает о возможности сохранения высокой базовой инфляции. Центробанкам в таком случае придется поднимать ключевую ставку сильнее ожидаемого, в результате чего развитие глобальной экономики еще больше замедлится.
ВБ призывает международное сообщество усилить поддержку бедных стран, которым все труднее справляться с продовольственными и энергетическими кризисами, в которых из-за внутренних конфликтов десятки миллионов беженцев и где усиливается риск возникновения долговых кризисов.
На этой неделе правление Всемирного банка рассмотрит проект новой дорожной карты организации, в основе которой резкое увеличение объема средств, предназначенных для борьбы с изменениями климата и другими глобальными кризисами. Если удастся договориться с акционерами ВБ, то это будет самое большое изменение бизнес-модели банка с момента его создания в конце Второй мировой войны.