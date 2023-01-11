Единая стоимость участия в стартовом дне ПМЭФ позволит посетить два из четырех дней Форума

Доступ на мероприятия деловой программы стартового дня ПМЭФ-2023 будет предоставлен участникам за единую льготную стоимость – 25 тысяч рублей. Регистрация на стартовый день Форума будет открыта с февраля на официальном сайте ПМЭФ.

Кроме того, участникам, оплатившим стартовый пакет, будет предоставлен доступ на мероприятия итогового, молодежного дня Форума, 17 июня. В этот день на площадке ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум – востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами.

«Программа Петербургского международного экономического форума выходит за рамки трех дней, а стартовый день ПМЭФ становится полноценным рабочим, когда участники имеют возможность принять участие во всех тематических пространствах. Площадка и все сервисы Форума будут работать в полном объеме все 4 дня – с 14 по 17 июня. Отдельное внимание в этом году планируется уделить и малому и среднему бизнесу: в стартовый день состоится форум малого и среднего предпринимательства. Убежден, что обсуждение вопросов международной кооперации малых и средних предприятий на площадке ПМЭФ будет содействовать запуску механизмов экономического роста и повышению качества товаров и услуг, а также откроет горизонт перспектив и даст новые возможности предпринимательскому сообществу», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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