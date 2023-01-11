Ефимов: В 2022 году москвичи выкупили или арендовали у города почти 11 га земли под строительство частных домов

В 2022 году власти Москвы продали и сдали в аренду частным лицам под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) 75 земельных участков общей площадью почти 11 га. Об этом сообщил 11 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году граждане приобрели и взяли в аренду у города 75 земельных участков общей площадью 10,7 га для индивидуального жилищного строительства. Покупка проходила как в рамках конкурентной процедуры, так и без торгов, аренда — на аукционах. Впоследствии земельные участки можно будет выкупить у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости земли», — сказал Владимир Ефимов.

Всего из 75 реализованных участков было продано 55, общей площадью 8,2 га, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «94% из них было реализовано городом по итогам проведения торгов, так как на покупку участков было несколько претендентов», — подчеркнул он.

Самым большим спросом в прошлом году пользовались участки в Троицком административном округе — их было продано 40, отметил Максим Гаман. На востоке Москвы покупатели приобрели 9 земельных наделов под ИЖС, на юго-западе — 3, в Новомосковском административном округе — 2 и один в СЗАО.

В свою очередь, договоров на аренду территорий под ИЖС по итогам городских торгов в 2022 году заключили 20, общая площадь этих участков составляет 2,5 га. Размер платежей за них оценивается в 63,8 млн рублей в год, резюмировали в мэрии Москвы.

Перечень участков, предназначенных для сдачи в аренду или продажи под ИЖС, пополняется по решению Градостроительно-земельной комиссии столицы. Сейчас в нем 161 земельный участок, из них 128 реализовано.