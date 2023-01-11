Ефимов: Завод по производству измерительных приборов достроили в ОЭЗ Москвы

Строительство нового завода по выпуску электронных измерительных приборов завершилось на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Об этом сообщил 11 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания "Термико" получила разрешение на ввод в эксплуатацию административно-производственного корпуса для разработки и производства средств измерения температуры на зеленоградской площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов. Сырье и материалы, из которых будут изготавливать продукцию на новом предприятии, полностью российские, добавил он.

Компания стала резидентом ОЭЗ столицы в 2014 году, она поставляет термометры для нужд жилищно-коммунального хозяйства столицы. «Площадь нового завода по производству точных измерительных приборов составит более 2,4 тыс. кв. м. Благодаря этому предприятию в городе появится 90 новых рабочих мест», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сегодня предприятие выпускает более 30 видов средств измерения температуры. У компании также есть собственная аккредитованная метрологическая служба с необходимым количеством эталонов, помещением и нормативными документами.

Напомним, ОЭЗ Москвы занимает пять территорий общей площадью более 223 га. «Алабушево» — крупнейшая из них: почти 160 га. «Сегодня площадка динамично развивается, там локализовано 55 предприятий, из них 29 обладают статусом резидента ОЭЗ. Это производства, специализирующиеся на выпуске микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, медицинского оборудования, биофармацевтики, современных материалов и энергоэффективных технологиях», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Добавим, резиденты технополиса пользуются налоговыми льготами. Так, они на 10 лет освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для них составляет 2%. В ОЭЗ Москвы также действует режим свободной таможенной зоны.