Вчера вечером цена на золото поднялась до восьмимесячного максимума. Инвесторы надеются, что американский центробанк – Федеральная Резервная Система (ФРС) поднимет ключевую ставку, которая сейчас находится на уровне 4,25%-4,50% благодаря нескольким агрессивным поднятиям ее в прошлом году на 0,75%, не так резко, как в последнее время. На рынках сейчас говорят о поднятии ставки на 25-50 пунктов.

Статья по теме: Мощное ралли золота продолжается

Ожидания инвесторов позволили золоту взлететь до 1881 доллара за унцию. Доллар, для которого прошлый год был очень удачный, напротив, начал 23-й год со снижения.

ФРС агрессивно поднимала ключевую ставку осенью и зимой для борьбы с инфляцией, достигшей в сентябре пика в 8,2% и опустившейся в ноябре до 7,1%. Золото сохраняет репутацию наиболее надежного средства для вложения денег в волатильные времена.

«Мощное ралли золота продолжается,- прокомментировал очередной скачок драгоценного металла аналитик по рынкам Kinesis Money Руперт Роулинг.- Сейчас оно торгуется на самой высокой за восемь месяцев отметке. Ослабление доллара создало идеальные условия для продолжения впечатляющего восстановления золота, начавшегося в первых числах ноября (прошлого года)».

Весной 2022 года у золота тоже было ралли. В первых числах марта прошлого года, после начала СВО российских войск на Украине, унция драгоценного металла стоила 2043 доллара. Летом начался спад, продолжавшийся до глубокой осени. На фоне жесткой позиции ФРС и высокой инфляции цена золота опустилась в сентябре до 1627 долларов за унцию.

Прочность нынешнего ралли могут проверить данные по инфляции в США, которые будут обнародованы в ближайшие дни. Данные о состоянии первой экономики планеты должны носить определяющий характер. По мнению Роулинга, нельзя исключать того, что впечатляющее ралли золота вызвано больше эмоциями, а не макроэкономическими показателями американской экономики. В пользу этого предположения, полагает аналитик, говорит то обстоятельство, что цена золота продолжила ползти вверх несмотря на декабрьское повышение ставки ФРС и ожидаемое повышение в этом месяце.